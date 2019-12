Megan Rapinoe is Sportpersoonlijkheid van het Jaar voor Sports Illustrated

De 34-jarige Megan Rapinoe werd in juni in Frankrijk wereldkampioen met de Verenigde Staten. De middenveldster van Reign FC was op het WK topscorer en werd tot beste speelster verkozen. Nadien werd ze door de FIFA tot Speelster van het Jaar uitgeroepen en vorige week kreeg ze ook de Gouden Bal.

Niet alleen haar voetbaltalent en opvallende paarse haarkleur plaatsen Rapinoe in de spotlights. Ze is een fervente voorvechtster voor gelijke verloning voor mannen en vrouwen en gaat ook voorop in de strijd tegen discriminatie van LGBTI+-mensen. Ze uitte ook herhaaldelijk kritiek op het beleid van president Donald Trump, "dat al te veel mensen uitsluit".

Sports Illustrated heeft voor Rapinoe gekozen voor haar sportieve prestaties én haar uitgesprokenheid. "Rapinoe is op en naast het terrein een drijfkracht. Een pionier, die elke dag bewijst dat een sociaal bewuste atleet een sterke en krachtige stem kan hebben in 2019." Precies 20 jaar geleden verkoos Sports Illustrated de Amerikaanse nationale vrouwenploeg.