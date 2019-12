Mathias Vosté na doorbraak: "Nu niet altijd een top 5 verwachten"

Onze landgenoot traint dit seizoen onder de Nederlander Gerard Van Velde, olympisch kampioen op de 1.000 meter in 2002. In zijn ploeg zitten wereldtoppers als de broers Mulder en Kai Verbij. "Op training word je gepusht om hen te volgen. Dat ik met hen train, helpt me vooruit. Ik heb nu een ideale omgeving."

Is Vosté op een wolk naar Japan gevlogen? "Voor mij was het een topweekend. Die vierde plaats kwam helemaal onverwacht. Het was ook voor mij een grote verrassing", zegt Vosté. "En ik schaats op de 1.000 meter ook voor het eerst onder de 1'09" op een (tragere) laaglandbaan."

"Je mag niet verwachten dat ik nu altijd top 5 rijd"

Naast zijn vierde plaats op de 1.000 meter won Vosté ook de 1.500 meter in de B-groep. "Dit is mijn eerste vierde plaats, ik moet nu niet gaan denken dat dit mijn standaard zal worden", blijft Vosté nuchter. "Het viel allemaal een beetje samen afgelopen weekend."

"Ik ga me nu een beetje indekken, maar je mag niet van mij verwachten dat ik nu altijd top 5 zal rijden, ook al zou dat heel mooi zijn. Het geeft ook de bevestiging dat je goed bezig bent, het geeft een boost. Het moet zelfs nog altijd een beetje binnenkomen bij mij."

Hoe ziet Vosté de nabije toekomst? "Ik sta nu op de vijfde plaats in de WB-ranking op de 1.000 meter en dus wil ik zo hoog mogelijk eindigen. Daarnaast wil ik me graag bewijzen op het EK en het WK afstanden. Dat WK afstanden is mijn hoofddoel. Daar wil ik echt hard schaatsen, ook omdat het in Salt Lake City is." De ijsbaan in de VS is de snelste ter wereld.