Fraeye na Lommel-OHL: "Kan roep om VAR-intrede in 1B nog luider klinken?"

"Kan de roep om de VAR-intrede nog luider klinken?"

De Limburgers van Lommel SK werd in de eerste periode meermaals een loepzuivere strafschop onthouden. Telkens had die beslissing Lommel 1 punt of zelfs 3 punten kunnen opleveren gezien de eindstand. Toenmalig trainer Stefan Gislason haalde het cliché boven dat op een heel seizoen bekeken alles normaal in een balans valt. Die balans lijkt er na het vrijdagavondduel tegen OH Leuven in ieder geval te gaan komen.

Maar is dat passend in het huidige professionele voetbal? Dat cruciale foute beslissingen van de scheidsrechter eens in het nadeel en wat later dan weer in het voordeel uitpakken en uitslagen gaan bepalen? In een reeks waar 2 minicompetities bepalen wie gaat strijden voor promotie, zijn de verschillen in puntentotaal altijd klein. Dat is intussen sinds de opstart van de Proximus League reeds elke keer bewezen. Clubs willen echt niet bevoordeeld en uiteraard ook niet benadeeld worden door de wedstrijdleiding: clubs verwachten en rekenen op een zo objectief mogelijke wedstrijdleiding, die eerlijk verloopt en zeker niet bepalend is voor een eindstand. Want een eindstand, die hoort bepaald te worden door de spelers en de ploegen én uiteraard de factor geluk die het spelletje aantrekkelijk maakt. Want uitslagbepalend was ref Vermeire met heel veel foute beslissingen dit seizoen al te vaak. OH Leuven speelde de thuisploeg vrijdagavond de eerste 20 minuten helemaal zoek en domineerde in alle geledingen. Het was gewoon wachten op de verlossende 0-1, Maertens had die eigenlijk moeten aantekenen na een reuzenkans. Tot ref Vermeire de Limburgse thuisploeg niet alleen een strafschop toekende, maar ook de Leuvenaars tot 10 herleidde na een rode kaart voor Tshimanga. Hoe resoluut ref Vermeire was in zijn beslissing, zo duidelijk zijn de beelden: Tshimanga speelde de bal, van strafschop was hoegenaamd geen sprake. Dat de scheidsrechter dan ook nog eens rood trok en dus de tussenkomst van Tshimanga op Thordarson niet alleen beoordeelde als foutief, maar ook dat er bij hem geen intentie was de bal te spelen, maar wel de man, tart alle verbeelding. De

ref stond bovendien op zowat 20 meter van de bewuste actie, met een aantal

Leuvenaars tussen Tshimanga en hem in. Hendrickx maalde er niet om: 1-0.

"Ook bij 2e penalty geven beelden ref ongelijk"

OH Leuven echter verloor de moed niet en tekende een kwartiertje later via Aguemon de 1-1 aan. Al moet Svedkauskas medelijden gehad hebben met de Leuvenaars, de doelman liet de bal knullig door zijn benen glippen. De ploegen leken met die gelijke stand te gaan rusten, maar op het slechts denkbare moment (44’) ging de bal alweer op de stip. Opnieuw Thordarson ging liggen, nadat Maertens net binnen de zestienmeter de bal met een kattenpootje netjes voor de IJslander correct weggetikt had. Alweer wees Vermeire resoluut naar de stip, maar al even pijnlijk toonden de beelden zijn ongelijk. Uiteraard kende de Lommelse topschutter geen genade en trapte ook deze strafschop binnen. Op het zware winterse veld aan de Gestelsedijk werd het moeilijker voor Leuven om met die man minder de dominantie te behouden, maar het bleef gaan voor de gelijkmaker. Dat Lommel ook nog eens de 3-1 kon scoren vanuit een in buitenspel teruggelegde bal, maakte de pil voor hen uiteraard nog bitterder. Zeker toen Leuven nog genoeg veerkracht in de tank had zitten om langs Maertens de 3-2 aan te tekenen.

"Geen foute intenties bij ref, maar net daarom ondersteuning nodig"

Heel veel respect voor de kalmte die zowel trainer Vincent Euvrard als Mathieu Maertens behielden bij de interviews na de wedstrijd. Ook al leiden de reacties tot niets, hun gevoel van onrechtvaardigheid en woede moet enorm geweest zijn. Want hoe je het ook draait of keert, de kater die je –zeker als trainer- na dergelijke avond meekrijgt is er eentje die nazindert. Euvrard had ongetwijfeld veel liever verloren na een slechte teamprestatie bij Lommel. Daar kon hij met zijn staf mee aan de slag en toewerken naar een reactie op de volgende speeldag. Met wat zich vrijdagavond afspeelde, daar kan je nu eenmaal niks mee als coach. Aanvaarden dat jouw ploeg verliest door fouten van een neutrale spelleider en daar ook nog eens de gevolgen voor dragen: het zijn de zuurste momenten om trainer te zijn. Met de schoudersklopjes en je gelijk achteraf koop je ook niks. Ik heb alle begrip dat het voor scheidsrechters geen evidentie is om alle fases correct te beoordelen. Alle begrip dat scheidsrechters fases fout kunnen inschatten. Maar als je als spelleider de allerzwaarste sanctie toekent die in het voetbal bestaat - namelijk én strafschop én de rode kaart - dan moet je wel erg zeker zijn van je zaak. Vermeire floot ongetwijfeld naar eer en geweten en had echt geen foute intenties, maar net daarom hebben scheidsrechters voor deze bepalende fases ondersteuning nodig. De optelsom van spelbepalende fases die fout werden geïnterpreteerd het voorbije weekend, moet nogmaals oproepen om in deze 1B-competitie de VAR niet over 2 jaar, maar reeds volgend seizoen zijn intrede te laten doen. Zo kan de VAR deze profreeks de ondersteuning bieden waar ze recht op heeft.

Wat een moment op het Kiel!

In september 2008 was ik aanwezig in het stadion op de wedstrijd GBA-KAA Gent. Milos Maric had Gent met 2 doelpunten op een 1-2-voorsprong getrapt, toen thuisdoelman Silvio Proto in de allerlaatste minuut mee naar voren trok op een allerlaatste hoekschop.

De gevolgen daarvan zijn bekend: Proto kopte de bal in de verste hoek binnen en zorgde voor een delirium en een 2-2-eindstand. Het gekke is dat je in het stadion voorvoelde dat die 2-2 in de lucht hing. Eenzelfde gevoel kwam bij mij op bij het bekijken van Beerschot-Virton. De thuisploeg stond zaterdag nog met slechts 9 spelers op het veld (na rood voor Ibara en Dom) bij het ingaan van de 7 minuten extra speeltijd en de 0-1-achterstand. Puur rationeel is het nagenoeg onmogelijk dat een ploeg dan nog tot een gelijkmaker komt en toch waren de vibes voelbaar, zeker toen Virton tot 3 maal toe er niet in slaagde de 0-2 binnen te duwen. En jawel, Holzhauser trapte met een fantastisch schot in minuut 97 de gelijkmaker binnen. Een extase die Beerschot een enorme boost moet bezorgd hebben. Beide fases gingen door mijn hoofd en je denkt: dit gebeurt zo eens in de 10 jaar. Dan komt Moeskroen-Standard en doen de Luikenaars het een dag later bijna even spectaculair over. Wat kan voetbal emotie zijn…