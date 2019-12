Dit verklaart het succes van de Nederlandse veldrittop: "Waarom zou je het geheim houden?"

Van de 13 klassementscrossen die er dit seizoen gereden werden, was het podium al 4 keer volledig Nederlands. Al 10 keer ging de zege naar onze noorderburen. Is er een verklaring voor dat succes? Misschien wel. Elke woensdag zoeken de toppers elkaar op om samen te trainen. Dat gebeurt in Alphen nabij Breda, onder leiding van Gerben de Knegt.

De Nederlandse bondscoach ziet niets dan voordelen in een gezamenlijke training: "Met je concurrent trainen op woensdag, daar kun je in het weekend alleen maar profijt van hebben. Ze versterken elkaar."

De veldrijdsters zelf zijn het daarmee eens. Annemarie Worst: "Ik vind het fijn dat je één keer in de week een goed georganiseerde crosstraining kunt doen. Waarom zou je het geheim houden? Op de wedstrijden zie je toch al wie de sterkste is. Het is goed dat je kunt leren en elkaar beter kunt maken."