KBVB: "Goal van Club-speler Balanta werd onterecht afgekeurd tegen STVV"

Het was in de 66e minuut dat Eder Balanta Club Brugge op 1-2-voorsprong had gebracht tegen STVV. Maar de videoref had iets gezien en vroeg scheidsrechter Lothar D'Hondt

om toch eens naar de beelden te gaan kijken.

Na lang aarzelen werd het doelpunt van de Colombiaan afgekeurd. Uiteindelijk won Club Brugge toch nog met 1-2 dankzij een late goal van Ricca.

"De VAR moest in deze situatie niet ingrijpen, omdat het niet een "clear and obvious error" (duidelijke fout) van de referee was, in het bijzonder voor contacten met het bovenlichaam", oordeelde het Referee Department.

"Het doelpunt moest niet afgekeurd worden, omdat het om een normaal fysiek contact ging. Zowel de VAR als de scheidsrechter nam een verkeerde beslissing."