Bondscoach Cragnaz krijgt ook Halle-Gooik onder zijn hoede

Groot nieuws was het toen FP Halle-Gooik vorige week bekendmaakte dat het de samenwerking met trainer Fernandao (39) had stopgezet.

De Spaans-Braziliaanse futsallegende was een jaar lang coach bij Halle-Gooik. "Maar misschien was onze club nog niet klaar voor een coach/persoon van dit allooi", schreef de Halle-Gooik in een persbericht.

Met Luca Cragnaz heeft Halle-Gooik een opvolger te pakken. Deze middag leidde hij al de eerste training. Cragnaz is sinds 2016 ook de bondscoach van de Belgische nationale ploeg.

"We zijn ervan overtuigd dat Luca de man is die we nodig hebben om ons naar toekomstige successen te loodsen en om project 2.0 verder te zetten", meldt de club.