Vidarsson: "Preud'homme is veel te ver gegaan, dit valt niet goed te praten"

Vidarsson: "Preud'homme moet geen Calimero spelen"

"Dat Preud’homme zegt dat zijn spelers neergehaald worden en gefrustreerd geraken, is dus zever. Moeskroen speelde niet vuil, maar wel stevig. Dat Moeskroen niet wou voetballen, is geen waar."

Arnar Vidarsson haalde in Extra Time uit naar Preud'homme. "Hij gaat veel te ver. Vanmorgen heb ik de beelden opnieuw bekeken en heb ik alle fouten geteld die gemaakt waren op Standard-spelers. Dat waren er 12 in de eerste helft."

Joos: "Standard maakt ook professionele foutjes zoals Moeskroen"

Filip Joos ging nog wat dieper in op de woorden van Preud'homme. "Boya (Moeskroen) verdiende wel een gele kaart. Maar Preud’homme zegt dat die fouten op zijn spelers enkel in België niet gefloten worden. Dat is natuurlijk niet waar. Messi is een hordeloper. En tussen Inter en Roma zag je niets anders dan zulke fouten."

"Preud’homme zegt ook dat Standard altijd voetbalt en de andere ploegen niet. Maar er zijn ook matchen waarin Standard in de positie zit van Moeskroen, tegen Club bijvoorbeeld. En daarin maakte Standard ook zulke professionele foutjes zoals Moeskroen."