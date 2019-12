Eli Iserbyt: "Beter worden dan in het seizoensbegin zal niet lukken"

"Op het einde van de cross kwam ik er dan toch door. Ik onthoud dat ik stilaan toch weer het goede gevoel te pakken heb. Ik voel me zeker al veel beter dan in Kortrijk en Koksijde. Daar voelde ik dat ik in het slot van de cross telkens verzwakte."

"Na een stage heb ik het altijd moeilijk in de beginfase van een cross en ik had wat moeite om in mijn ritme te komen", zegt de veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Eli Iserbyt maakte zondag een blitzbezoek aan Zonhoven voor de veldrit van Zonhoven in de Superprestige. Iserbyt onderbrak zijn stage in Spanje en eindigde als derde.

"Ik wil tegen de drukke kerstperiode weer in orde zijn"

In Kortrijk werd hij 5e, in Koksijde moest Iserbyt tevreden zijn met de 13e plaats. Die uitslagen staan in schril contrast met het begin van het seizoen, toen Iserbyt 7 keer won in 9 veldritten. Zijn laatste overwinning dateert al van de Koppenbergcross op 1 november.

"Ik had toen echt een piek te pakken en beter worden dan in het begin van het seizoen zal me niet meer lukken. Ik train nu nog een week in Spanje en wil tegen de drukke kerstperiode weer in orde zijn."

"Komend weekend hoop ik de vruchten te plukken van die 2 trainingsweken in Spanje. De veldritten in Ronse en Overijse zijn ook meer mijn ding dan het zand van Zonhoven", zegt Iserbyt.