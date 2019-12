Schok in Brazilië: topclub Cruzeiro zakt voor het eerst, fans vechten

De sfeer was heel gespannen in het Mineirao-stadion van Cruzeiro. De spelersbus werd vooraf al opgewacht door boze supporters. En dat werd tijdens de match alleen maar erger. Naar het einde toe wrikten enkele heethoofden stoeltjes los en gooiden ze op het veld, de scheidsrechter brak de match vlak voor tijd af, de politie greep in met traangas.

Cruzeiro, dat in 2021 zijn 100e verjaardag viert, had zijn lot niet meer in eigen handen. Zelf moest het winnen om de 17e en voorlaatste plaats te vermijden, terwijl Ceara moest verliezen van Botafogo. Daar werd het 1-1, maar thuis was na de 2-0 het schip ook al gezonken.

Kampioen in 2013 en 2014, bekerwinnaar in 2017 en 2018

Het is een triest dieptepunt in de clubgeschiedenis. De degradatie van Cruzeiro - samen met Chapecoense, de ploeg die eind 2016 getroffen werd door een vliegtuigramp, die eerder al zeker was - slaat in als een bom in Brazilië. Te vergelijken met de degradatie van Atletico Mineiro, Cruzeiro's grote rivaal in Belo Horizonte, in 2005. Mineiro promoveerde meteen opnieuw.

Cruzeiro is een van de meest gelauwerde clubs van het land met 2 Copa Libertadores, 4 Braziliaanse titels (waarvan de laatste twee in 2013 en 2014) en een recordaantal van 6 nationale bekers (waarvan de laatste twee in 2017 en 2018).

Heel wat Braziliaanse topspelers passeerden er de revue: te beginnen met wereldkampioen 1970 Tostao, de clubtopschutter met 245 goals. Maar ook "Fenomeno" Ronaldo maakte er op zijn 16e zijn indrukwekkende debuut met 44 goals in 46 wedstrijden waarna de aanvaller aan zijn succesvolle verovering van Europa begon bij achtereenvolgens PSV, Barcelona, Inter, Real Madrid en Milan.

Cruzeiro beleefde een verschrikkelijk tweede deel van de competitie. Het begon op 30 juli met de exit in de 1/8e finales van de Copa Libertadores tegen River Plate na penalty's.

Een week later leidde de nederlaag in de halve finales van de Braziliaanse beker tegen Internacional tot het ontslag van de coach. In minder dan 4 maanden stonden er 3 sportieve bazen aan het roer van een ploeg die helemaal instortte. En dat ondanks een pak ervaring, zoals bijvoorbeeld topschutter en 39-voudig international Fred.

Er blijven nu nog 3 Braziliaanse teams over die nog nooit gezakt zijn uit de eerste klasse: Flamengo, Santos en Sao Paulo FC.