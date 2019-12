KBVB viert 125e verjaardag met boek: "Verhalen zijn vaak heel ontroerend"

De titel van het boek is "1895 - 125 jaar Ontroerend Erfgoed". Het is van de hand van Stefan Van Loock, persverantwoordelijke van de Rode Duivels en de Red Flames, en zijn broer, fotograaf Filip Van Loock.

"Het is een fotoboek met korte teksten erbij. Op de foto’s zie je hoe het erfgoed er nu uitziet en uit de verhalen moet je afleiden hoe het vroeger uitzag", legt auteur Stefan Van Loock uit.

"Het gaat om 125 verhalen over stadions, ex-spelers, trofeeën, scheidsrechters en voorzitters. Dat leidt tot een ontroerend erfgoed."

"We hebben een hele zomer opzoekingen gedaan en zijn tot in de diepste uithoeken van het land geweest. In de provincie Luxemburg gingen we bij een 80-jarige man op bezoek die in zijn eentje een club in 3e provinciale runt."

"In Nederland zochten we Rob Rensenbrink op. Dat was heel confronterend, omdat hij aan een vervelende spierziekte lijdt. De verhalen zijn heel boeiend en ontroerend."