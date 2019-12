Het zit in de familie: Nicht van Tom Goegebuer pakt brons op EK U15

Nina Sterckx, een van de pupillen van Goegebuer pakte twee maanden geleden pas de Europese titel bij de junioren in de klasse tot 49 kilogram, maar haar opvolging lijkt nu al verzekerd. Want in de categorie tot 15 jaar heeft een andere Belgische nu ook eremetaal veroverd.

Annelien Vandenabeele is het nichtje van Goegebuer. Met 91 kilogram in het stoten pakte ze een bronzen medaille. Het was meteen een verbetering van het Belgisch record met 4 kilogram. In het samengestelde klassement viel ze maar net naast het podium.