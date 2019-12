Stijn D'Hulst en Civitanova triomferen op WK volleybal voor clubs

De overwinning op het WK voor clubs is de kers op de taart van een prachtig seizoen voor Civitanova. De Italiaanse club kroonde zich eerder dit jaar tot kampioen van Italië en won ook de Champions League in Europa. Stijn D'Hulst mocht in de finale invallen in set 2 en set 4.

"Het is ongelooflijk. We hebben een perfect seizoen achter de rug en deze titel ontbrak nog op het palmares van Civitanova. Deze overwinning is dus enorm belangrijk", zegt coach Ferdinando de Giorgi.

In de finale tegen "thuisploeg" Cruzeiro waren het de sterspelers van Civitanova die het verschil maakten: Osmany Juantorena en Yoandy Leal waren elk goed voor 20 punten. Zo won Civitanova met 25-23, 19-25, 31-29 en 25-21 van Cruzeiro.