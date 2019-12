Sacoor: "We mogen met de 4x400m dromen van olympische medaille"

Jonathan Sacoor is pas begonnen aan de opbouw voor komend seizoen. De Olympische Spelen spoken dus nog niet voortdurend door zijn hoofd. "Ik moet nog veel trainen en voorbereiden voor we naar Tokio gaan. Ik focus me nu gewoon op mezelf en op de eerste matchen, nog niet op de Spelen. Hier op stage is de sfeer ook nog ontspannen. Ik denk dat in mei of juni de kriebels voor Tokio wel wat zullen komen."

"Over minder dan 8 maanden beginnen de Spelen. Dat is dus veraf, maar eigenlijk ook wel dichtbij. Ik kijk er enorm naar uit. Zeker omdat het op zo'n exotische locatie is. Ik kan niet wachten. Ik zal dan pas 20 zijn en dat is best jong voor een 400m-loper. Ik zal er met grote ogen kijken naar alle atleten, maar met stress houd ik geen rekening. Ik wil me daar gewoon bewijzen."

"De medaillekansen zijn sowieso groter met de ploeg, maar ik zal me ook individueel volledig geven. Van Jonathan en Kevin Borlée hebben we geleerd dat die twee perfect te combineren zijn."

En waar mikt Sacoor op met de Belgian Tornados? "We hebben veel zelfvertrouwen getankt op het WK. Die olympische medaille is wat nog ontbreekt. Ik denk dat we een van de sterkste teams hebben sinds lang. We hebben al bewezen dat we bij de wereldtop horen. De grootste moeilijkheid zal zijn om daar allemaal in perfecte vorm te staan. Dylan Borlée en ik moeten blijven groeien en Kevin en Jonathan moeten blessurevrij blijven. Als dat lukt en we kunnen goed trainen, dan kan het. Als alles goed verloopt, dan mogen we dromen van een medaille."