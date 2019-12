Aerts: "Benieuwd wat sprint had gegeven", Sweeck: "Zat op mijn limiet"

Aerts: "Ik ben wel benieuwd wat een sprint had gegeven"

"Doordat Mathieu er vandaag niet was, was het een koers voor de overwinning en die had ik wel nodig. In Koksijde had ik al een heel goed gevoel, in Kortrijk ook en op stage zat het gevoel ook altijd goed. Nu rest ons niets anders meer dan koersen, koersen, koersen tot het BK", aldus Aerts.

"Ik ben met risico de kuil ingedoken en dwong mede daardoor Laurens misschien in de fout. Maar het had misschien wel leuk geweest om tegen elkaar te sprinten."

"Ik ben wel benieuwd wat een sprint had gegeven", geeft Aerts toe. "Er waren nog wel een paar zandstroken voordat er een sprint zou komen, maar daar was de ene ronde Laurens sneller, dan ik weer. Dus het was afwachten wie de laatste ronde de sterkste zou zijn."

"Samen met Laurens was het een heel mooie strijd. Ik wist dat ik als eerste de kuil moest ingaan, want daar kunnen altijd foutjes gebeuren. Je wenst dat niemand toe, maar uiteindelijk win ik de koers misschien wel door het foutje van Laurens."

Sweeck: "Het had een supermooie finale kunnen worden"

Laurens Sweeck had tot de laatste ronde nog zicht op de overwinning in Zonhoven, maar een valpartij beslite er anders over. "Ik werd onder druk gezet door Toon en ik zat al op de limiet. Ik wou gewoon het gaatje weer dichten door vol in de kuil te duiken. Er was een kleine afsprong van 20 centimeter en mijn voorwiel blokkeerde. Het was een fractie van een seconde en ik lag op de grond."

"Wat er in een sprint had gebeurd, kan ik niet zeggen. Ik denk dat we alletwee op de limiet zaten en dat kleine foutjes zouden beslissen. Ik maakte dan een grote fout, wat spijtig voor de wedstrijd was. Want ik denk dat het een supermooie finale had geweest."

"Ik ben zeker tevreden van mijn weekend: 2 keer tweede. Het is alleen frustrerend dat ik al deze mannen al eens heb geklopt, daarna reed er ene Mathieu mee die me klopte en nu klopt Toon me opnieuw. Het is spijtig dat ik de zege niet eens kon meepakken, maar ik ben zeker tevreden over mijn weekend."

"Of ik de komende weken dan maar gewoon Mathieu moet kloppen? Ja, zo simpel is dat, hé", lacht Sweeck.