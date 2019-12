Degrendele stelt ook teleur in Wereldbeker in Nieuw-Zeeland

Vorig jaar kroonde Nicky Degrendele zich nog tot wereldkampioene in de keirin. In de Wereldbeker in Cambridge (Nieuw-Zeeland) had de baanrenster vandaag opnieuw een offday.

Degrendele eindigde in de 1e ronde 5e op 6 deelneemsters. In de herkansingen kwam ze niet verder dan de 2e plaats in haar reeks. Game over, dus. Ook in de Wereldbekers in Hongkong en Glasgow ging Degrendele er al uit in de herkansingen.

De 23-jarige Degrendele was dit weekend de enige Belgische vertegenwoordigster in de Wereldbeker van Cambridge. Gisteren sneuvelde ze in de 1/16e finales van de sprint.