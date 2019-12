VIDEO: Origi, Son en Suarez maken goals om van te smullen

De aanname en de afwerking van Origi

Divock Origi eiste vorige week woensdag de hoofdrol op met 2 doelpunten in de derby van Liverpool. Zijn tweede was de mooiste. De Rode Duivel nam een lange bal van Lovren geweldig aan en lepelde vervolgens de bal binnen.

De ren van Son

Bij Tottenham hadden ze het zondag over het doelpunt van het jaar. Na een verdedigende actie van Jan Vertonghen in de eigen rechthoek pikte ploegmaat Son de bal op. De Koreaan slalomde het veld over en maakte het ook nog eens zelf af. De Burnleyspelers leken wel kegeltjes op training.