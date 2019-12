Toon Aerts over hervorming: "Volks karakter mag niet verloren gaan"

"Ik probeer het wat te volgen, maar ik vind het allemaal onduidelijk", reageert titelverdediger Toon Aerts bij Sporza. "Ik koester een grote wens: dat het volkse karakter van onze sport niet verloren gaat en dat het niet alleen maar om centen draait."

"Voor ons is het onduidelijkheid troef", pikt Laurens Sweeck in. "Wat wel duidelijk is, is dat de Internationale Wielerunie haar klassement verkocht heeft. Daar is het geld binnen."

"Voor ons is dat een andere zaak", stipt Sweeck aan. "Van de Wereldbekermanche in Zeven bijvoorbeeld hebben wij nooit prijzengeld gezien. We hebben alleen maar kosten gemaakt: hotel- en vervoerskosten."

"Wij leveren nochtans het spektakel, maar de UCI kijkt enkel naar zichzelf en niet naar de renners."