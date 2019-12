Geluk lacht Marcel Kittel weer toe: zoon Lex is geboren

Op sportief vlak was 2019 niet het jaar van Marcel Kittel. In mei kondigde de Duitse sprinter aan dat hij een pauze inlaste in zijn carrière. Eind augustus zette Kittel definitief een punt achter zijn wielercarrière. Maar nu lacht het geluk hem weer toe.

Zijn vriendin Tess von Piekartz is enkele dagen geleden bevallen van hun zoon Lex. "Lex vervult ons van zo’n ongelofelijke trots en geluk. Nu begrijp ik waarom iedereen ons vertelde hoe het leven verandert met een kind. Hij brengt ons tranen van geluk wanneer we naar hem kijken. Sinds enkele dagen is ons leven helemaal veranderd."

Kittel kreeg op Instagram meteen felicitaties vanuit het peloton. Onder meer Patrick Lefevere, Elia Viviani, Zdenek Stybar en Chris Froome wensten de Duitser al proficiat.