Medaillekandidate Emma Plasschaert: "Er kan zelfs een tyfoon passeren in Tokio"

We treffen Emma Plasschaert in de fitnesszaal tijdens de olympische stage van Team Belgium in Turkije. "Elke dag train ik hier minstens twee keer", getuigt de 26-jarige zeilster.

"Het fysieke onderdeel in het zeilen mag je niet onderschatten. De wind speelt een grote factor in onze sport. Zeilen met of zonder wind maakt een verschil van wel 80 hartslagen. Met een forse wind op het water wordt het een fysieke slag."

En dat kan wel eens het verhaal van Tokio 2020 worden voor Plasschaert. Ze laat niets aan het toeval over en heeft de olympische zeilbaai in Japan al verkend. "Er zal een goeie wind staan", verwacht ze.

"Er kan zelfs een tyfoon passeren. Ook als die niet over Tokio waait, maar ten noorden of ten zuiden zullen we dat geweten hebben. Dat gaan we meteen merken aan de wind en de golven."

"Voorts wordt Tokio ideaal om te zeilen. De infrastructuur is er, het is een prima locatie en niet onbelangrijk, het water is er mooi."