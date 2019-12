Bouchikhi (7e) en Kimeli (8e) helpen België aan zilver in landenklassement EK veldlopen

Isaac Kimeli besliste pas laat om zijn zilveren medaille van vorig jaar te verdedigen. Gisterenavond maakte hij de oversteek van de olympische stage in Turkije naar het EK in Lissabon.

Met Soufiane Bouchikhi in zijn zog ging Kimeli niet al te voortvarend van start. Toen Bouchikhi meeglipte met een kopgroep van 9 atleten, moesten Kimeli en titelverdediger Filip Ingebrigtsen achtervolgen.



Maar voorin troepte alles weer samen. Bouchikhi was niet uit de eerste 5 posities te slaan, terwijl Kimeli weer een gaatje moest laten.

Op het lastige parcours moest ook Bouchikhi afhaken bij het leiderskwartet. Kimeli bleef in de schaduw van zijn landgenoot lopen en eindigde uiteindelijk 8e. Bouchikhi bereikte de streep als 7e.

In de strijd om het goud viel de beslissing in de slotronde. De Zweed Robel Fsiha schudde Aras Kaya, Europees kampioen in 2016, van zich af met een scherpe versnelling. Brons was voor de Italiaan Crippa.