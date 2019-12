Coach van Pieter Timmers: "Maak me geen zorgen, maar speeltijd is voorbij"

Pieter Timmers heeft het voorbije weekend niet kunnen overtuigen op de 100 meter op het EK in klein bad. Ronald Gaastra plaatst alles in perspectief. "In vergelijking met 4 jaar geleden zitten we in een gelijkaardige situatie. Alles is nog mogelijk, pessimistisch ben ik niet", stelt de coach in een uitgebreid gesprek met Sporza.

Waarom Ronald Gaastra zich geen zorgen maakt:

"Pieter Timmers is geen kleinbadzwemmer."

"In de aanloop naar Rio zwom Timmers 48"3, nu 48"2."

"Vanaf nu gaan we veel meters maken in het trainingsbad."

"Het beste was eraf in Glasgow"

Het EK kortebaanzwemmen in Glasgow begon goed voor Pieter Timmers met een Belgisch record in de sprint, maar op de 100 meter moest hij vrede nemen met een 13e chrono in de halve finales. "De snelheid is er, maar de vorm is nog iets anders", oordeelt zijn coach Ronald Gaastra. "50 meter is pure kracht, bij 100 meter komt fysiologische voorbereiding kijken en daar geeft Pieter me hetzelfde gevoel als in de zomer." "In het najaar heeft hij veel wedstrijden gezwommen, een bewuste keuze en dus geen excuus, maar daardoor zitten we sinds 4 à 5 weken in een onderhoudsmodus. Daardoor krijg je het erg zwaar op de 100 meter." "Ik had gehoopt dat Pieter zijn 46"80 op de International Swimming League in Londen van 2 weken geleden had kunnen herhalen. Misschien had hij zelfs naar zijn persoonlijk record gekund (46"54, red), maar aan zijn manier van zwemmen was duidelijk te zien dat het beste eraf is." "Pieter gleed niet, hij moest hard werken. Dat toont aan dat hij zich niet optimaal heeft kunnen voorbereiden. Hij heeft wel eens een verkoudheid gehad. Ik wil dat niet als excuus inroepen, maar een verklaring is het wel."

Pieter gleed niet, hij moest 100 meter lang hard werken. Ronald Gaastra

"Pieter is geen kleinbadzwemmer"

"Het kleine bad is ook zijn specialiteit niet", verduidelijk Ronald Gaastra. "Als alle toppers op het startblok staan, moet hij tevreden zijn met een finaleplaats. Het kortebaanzwemmen is een heel andere discipline dan wedstrijden in het olympische bad. Dankzij de keerpunten kun je een tekort aan glijdvermogen makkelijk compenseren in een 25-meterbad." "Daarom hecht ik weinig waarde aan deze prestaties, want je hebt kleinbad- en grootbadzwemmers. Pieter is een grootbadzwemmer die af en toe een resultaat neerzet in klein bad." "Ik maak me dus geen zorgen, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. We hebben geen tijd meer te verliezen. In januari zwemt Pieter nog de Champions Series, maar ik heb duidelijk gemaakt dat we niet één trainingsmeter zullen schrappen. Rustdagen zullen niet in zijn agenda staan."

"De speeltijd is voorbij. Als je in Tokio wil scoren, moet je een goeie voorbereiding draaien. Dat kan nog, pessimistisch ben ik niet." "Pieter heeft de voorbije maanden veel plezier beleefd aan die nieuwe competities zoals de International Swimming League. Dat vind ik ook goed, het motiveert hem om er de komende 6 maanden weer in te vliegen."

Coach Ronald Gaastra over Pieter Timmers: "De speeltijd is voorbij. Als je in Tokio wil scoren, moet je een goeie voorbereiding draaien. Dat kan nog, pessimistisch ben ik niet."

"Gelijkaardige situatie als 4 jaar geleden"

"Ik wil alles graag in perspectief plaatsen", gaat Ronald Gaastra voort. "In 2015, een jaar voor Rio, zwom Pieter 48"3 op de 100 meter. Nu zwom hij in Indianapolis 48"2." "In klein bad zwom Pieter in 2015 46"8, nu herhaalt hij dat in Londen. En op de 50 meter zet Pieter een Belgisch record neer. Zijn kracht en zijn snelheid zijn dus toegenomen." "Met andere woorden: in vergelijking met 4 jaar geleden zitten we in een gelijkaardige situatie. Alles is nog mogelijk."

In 2015, een jaar voor Rio, zwom Pieter 48"3 op de 100 meter. Nu zwom hij 48"2. Ronald Gaastra

"Vanaf nu is er maar één weg: meters maken"

De komende weken staan in het teken van recuperatie. "Volgende week zwemt Pieter nog in Lausanne voor de fun en dan neemt hij even vakantie om de batterijen weer op te laden. Ook mentaal, want daarna komt er een erg zwaar half jaar aan waarin hij meer meters moet maken", weet Ronald Gaastra.

"Dan is de tijd om op te bouwen aangebroken. De voorbije maanden ging dat niet met al die wedstrijden." Timmers wil veel wedstrijden zwemmen, Gaastra wil hem klaarstomen voor de Olympische Spelen van Tokio. "Dat heb ik heel goed besproken met Pieter. We hebben samen een keuze gemaakt en hem gezegd dat ik tot hier wilde meegaan in zijn verhaal. Vanaf nu is er maar een weg en daar staat Pieter ook 100 procent achter."

Pieter Timmers weet wat hem te doen staat: trainen, trainen en nog eens trainen.

"Belgisch record is ons doel"

De concurrentie zit niet stil. Ronald Gaastra: "Voor mij steken er twee bovenuit: Caeleb Dressel en onze vriend Kyle Chalmers. Daaronder heb je een grote groep die tussen de 47"5 en 47"8 kan zwemmen. En dat moeten ze dan maar laten zien op de Olympische Spelen."

"De Schot Duncan Scott is in mijn ogen misschien wel de beste crawlzwemmer van het moment. Op het EK zet hij in de reeksen telkens de beste tijd neer, maar in de finale grijpt hij, voor eigen publiek, wel naast goud."

"Er komen nu eenmaal veel meer dingen bij kijken op een kampioenschap dan alleen maar de chrono. En Pieter beschikt over die ervaring." "Voor de Spelen ga ik me niet bezighouden met de tijden van de concurrentie, wel met Timmers. We mikken op het Belgische record (47"80, red) en daar gaan we de hele voorbereiding op afstemmen."

Rio 2016: Pieter Timmers straalt met zilver naast olympisch kampioen Kyle Chalmers en nummer 3 Nathan Adrian.

Ronald Gaastra over het dopingspook:

"Als het allemaal waar is, moet je de atleten aan de kant zetten."

"Ik geloof wel dat een pak Russen niet meegaat in het systeem."

"Jacques Rogge zei ooit: "Doping in de sport moet je zien als misdaad in de samenleving." Een waarheid als een koe."

"Kan me niet voorstellen dat elke Rus zich dopeert"

Vandaag beslist het Wereldantidopingagentschap meer dan waarschijnlijk om Rusland op non-actief te zetten. "Als het allemaal waar is, heb je weinig keuze", vindt Ronald Gaastra. "Dan moet je die atleten aan de kant zetten." "Maar ik geloof ook dat een pak zwemmers er niets mee te maken heeft, dat ze niet meegaan in het systeem."

"In de atletiek zie je ook meer atleten onder neutrale vlag starten. Daar ben ik een voorstander van, want in het zwemmen kan ik me niet voorstellen dat iedereen systematisch doping pakt. Zeker als je toernooien ziet waar favorieten het niet waarmaken."

In de atletiek zie je ook meer atleten onder neutrale vlag starten. Daar ben ik een voorstander van. Ronald Gaastra

"Maak me meer zorgen over andere landen"

"Ik maak me eerlijk gezegd meer zorgen over andere landen in het zwemmen", vervolgt Ronald Gaastra. "Neem de uitslagen er maar eens bij en kijk eens welke landen nooit de plank misslaan. En dat telkens met nieuwe atleten." "Hongaren trainen bijvoorbeeld knoerthard, maar daar zijn maar weinig atleten tegen bestand. Wij werken ook met een omkadering die niet hoeft onder te doen en toch kunnen die gasten 10 of 20 procent harder trainen. Hoe doen ze dat?" "Maar die vraag heb ik me ook altijd over Michael Phelps gesteld. Die trainde elke dag, ook op zondag. Gelukkig loop ik lang genoeg mee en maak ik er me niet meer druk in." "Jacques Rogge zei ooit: "Doping in de sport moet je zien als misdaad in de samenleving." Een waarheid als een koe. Doping gaan we nooit kunnen uitroeien."