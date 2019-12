Andy Ruiz geeft toe dat hij met overgewicht in de boksring stapte

"Het feestbeest nam het even over"

In juni verbaasde Andy Ruiz junior de bokswereld door Anthony Joshua een eerste nederlaag toe te dienen. Gisteravond nam de Engelsman revanche. Niet onlogisch: Joshua stond topfit in de ring, Ruiz woog maar liefst 128 kilogram, 7 meer dan in de eerste kamp.

"Ik had veel beter naar mijn team moeten luisteren en harder moeten trainen", geeft de Amerikaanse Mexicaan nu toe. "Ik bewoog niet hoe ik wou omdat ik met overgewicht kamp."

De afgelopen maanden leegfde Ruiz dan ook niet echt zoals een topsporter. Hij liet de centen rollen, dook op in de ene show na de andere en hij verkende het nachtleven.

"Het feestbeest in me nam het even over", geeft de 30-jarige bokser toe, "maar ik kom zeker terug. De volgende kamp zal helemaal anders zijn", belooft Ruiz.

"Mensen twijfelen nu aan me, maar ik blijf een gevaarlijke bokser. En als ik 100 procent ben, kan ik iedereen aan. Ik maak zeker een comeback en dan word ik weer wereldkampioen." Bij de zwaargewichten uiteraard.