"Toen Ruiz op de weegschaal stond, vielen organisatoren bijna van hun stoel"

Kunnen we spreken van een verdiende zege? "Zeker wel", vindt Van Driessche. "Met een straat voorsprong. De scores spreken voor zichzelf. Maar het was wel voorzichtiger. Als Ruiz dan toch iets dichter kwam, was het onmiddellijk aanklemmen. Maar zonder overdrijven, want de scheidsrechter zat er heel kort op. Een terecht resultaat, maar zo spectaculair als de eerste kamp werd het niet."

"Een half jaar geleden was Jarrell Miller de oorspronkelijke tegenstander van Joshua. Die werd betrapt op dopinggebruik. En toen kwam Ruiz: een dikkerdje, nu een dikkerd. De man is wel een goed bokser en heeft heel snelle armen, als hij tenminste geen 128kg weegt."

"Maar Ruiz was wel de grootste verrassing", gaat Van Driessche voort. "Hij woog 7 kilogram meer dan in zijn eerste kamp. Het was een heel opvallend verschil met Joshua. Ruiz heeft de hele week zijn T-shirts angstvallig aangehouden. Toen hij op de weegschaal ging staan, vielen de organisatoren bijna van hun stoel: 128kg."

"Het was veel minder spectaculair dan vorige keer. Geen knockdowns en een heel voorzichtige Joshua", vertelt Van Driessche. "Hij wist dat hij op korte afstand in de problemen zou komen tegen Ruiz, dus hield hij altijd zijn afstand. In zijn eerste kamp heeft Joshua gevochten, nu heeft hij gebokst. Meer met het hoofd dan met het hart. Als een soort mechanische Mohammed Ali, niet echt natuurlijk."

Een half jaar nadat Joshua zijn titel verrassend was verloren aan Andy "Destroyer" Ruiz (zijn eerste professionele nederlaag), heeft "AJ" zijn gordels alweer terug. Na 12 ronden waren de punten van de jury duidelijk: 118-110, 118-110 en 119-109. Hoe verliep de kamp? Bokskenner Alain Van Driessche liet zijn licht op de kamp schijnen in De Ochtend op Radio 1.

Rematch van Persoon tegen Taylor had er ook georganiseerd moeten worden"

De clash tussen Joshua en Ruiz vond plaats in Saoedi-Arabië en dus niet in Madison Square Garden. Alweer een sport die zwicht voor het geld uit het Midden-Oosten? "Het boksen zwicht niet voor de eerste keer", zegt Van Driessche. "Boksen heeft een rijke traditie in het zwichten voor het geld. Ik heb gehoord dat Saudi-Arabië zo'n 60 miljoen pond op tafel heeft gelegd."

"We kunnen de kamp wel als een soort promostunt bezien. Maar zeker niet als een historische kamp zoals "The Rumble in the Jungle" en de "Thrilla in Manila" omdat het gevecht toen veel beter was. Hier was het enkel de locatie die erop leek: een controversieel gebied."

"Er waren ook geen ringmeisjes in Saudi-Arabië. Maar boksen heeft ook een lange traditie van geen meisjes in de ring. Het was pas in 1965 dat ze voor het eerst opdoken. Als het over vrouwen en boksen gaat, zie ik ze liever in de ring zoals Delfine Persoon. En niet schaarsgekleed errond."

"Eigenlijk had de rematch van Persoon tegen Taylor er ook georganiseerd moeten worden, want geld is er blijkbaar genoeg. Het zou een statement zijn mocht er in Saoedi-Arabië een topvrouwenkamp plaatsvinden", aldus Alain Van Driessche.