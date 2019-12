Voor het inhaalmanoeuvre van het jaar moet je bij Verstappen zijn

Max Verstappen en Charles Leclerc waren als kinderen al rivalen in het karten en die tweestrijd wordt gewoon voortgezet op het hoogste niveau. In de Grote Prijs van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone gaven de Nederlander en de Monegask elkaar geen duimbreed toe.

Na een tussenkomst van de safety car bikkelden Verstappen en Leclerc om de vijfde plek. De Nederlander ging zelfs even van het circuit af om een heerlijk inhaalmanoeuvre af te werken. Uiteindelijk zou hij niet op het podium belanden na een botsing met Sebastian Vettel.

Het is al de vierde keer dat Verstappen de prijs voor "actie van het jaar" in zijn prijzenkast mag zetten. In 2014 in de Formule 3, in 2015 in de GP van België en in 2016 in de regenrace van Brazilië deed de Nederlander ook al de monden openvallen.

"Ik moest even van het circuit af en we reden even wiel aan wiel, wat niet vaak voorkomt in de Formule 1", zei Verstappen bij de awarduitreiking. "Om dan het duel te winnen is heel bevredigend. We begonnen al tijdens het karten en ik denk dat het de komende jaren zo wel nog blijft doorgaan."