Simon Mignolet: "Applaus van beide supportersgroepen, dat gebeurt niet vaak"

"Spelverloop was geen lachertje"

In 2010 verliet Simon Mignolet Sint-Truiden voor een carrière in de Premier League. Gisteravond keerde hij terug bij de club waar het voor hem allemaal begon.

"Nostalgisch ben ik niet, maar ik ben wel blij dat dit achter de rug is", zei Mignolet na de wedstrijd in de microfoon van Sporza. "In de aanloop naar deze wedstrijd en ook tijdens de wedstrijd gebeurden er heel wat dingen die normaal niet gebeuren. Het was dan

ook zaak om geconcentreerd te blijven. Ik heb ervaring genoeg om daar mee om te

gaan, maar tegelijkertijd raakt je dat toch wel."

"Het spelverloop was voor mij ook geen lachertje. In de eerste helft raakte ik geen bal, maar was er op stilstaande fase wel een bal die binnen viel. Ik heb eigenlijk de hele wedstrijd niets moeten doen. Dat maakte het voor mij ook niet gemakkelijk. Gelukkig hebben de jongens die voor me stonden het goed opgelost."

"Het was belangrijk dat we zeker geen punten lieten liggen op Stayen. Veel concurrenten hebben dat hier wel al gedaan. Ik hoop dat STVV er nog veel van hen kan afsnoepen", lachte Mignolet.