Rudi Cossey en Cercle Brugge gaan in onderling overleg uit elkaar

Rudi Cossey is niet langer in dienst bij Cercle Brugge. De assistent-coach en de rode lantaarn hebben in onderling overleg besloten om een einde te maken aan de samenwerking.

"Beide partijen kwamen tot de conclusie dat het beter was om elk een andere weg in te slaan in de toekomst", klinkt het in een verklaring van Cercle Brugge.

Cossey begon het seizoen als assistent van trainer Fabien Mercadal en mocht na het ontslag van de Fransman blijven. Maar nieuwe coach Bernd Storck bracht zijn eigen assistenten mee en zo was de rol van Cossey min of meer uitgespeeld. Dat vond hij zelf ook.