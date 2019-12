Milanov moet zonder topsportcontract Tokio proberen te halen

Milanov: "Door voetblessure was ik nooit helemaal fit"

Philip Milanov is de vicewereldkampioen van 2015, en won ook op het EK in 2016 zilver. Maar daarna ging het minder: door een voetblessure miste hij het EK vorig jaar. En op het afgelopen WK in Doha strandde hij in de kwalificaties, ook omdat hij maar niet verlost geraakt van die blessure.

Daar komt nu dus het slechte financiële nieuws bovenop. “Ik word uitgenodigd op de olympische stage in Belek (Turkije), maar dan vertellen ze me hier wel dat ik mijn contract verlies", vertelt Milanov.

"Natuurlijk waren mijn prestaties minder, maar door die voetblessure was ik nooit helemaal fit.”

De Bruggeling is trouwens nog altijd niet verlost van dat probleem met zijn voet en loopt in Belek rond met een goed ingetapete rechterenkel. “Al hoop ik wel dat we de oplossing daarvoor gevonden hebben", zegt Milanov.