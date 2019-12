VIDEO: Headshot! Montpellier-fan velt Keylor Navas met waterfles

Het gebeurde in de 88e minuut. Plots vloog er vanuit de spionkop van Montpellier een projectiel richting Navas. De Costa Ricaan werd geraakt op zijn knikker en moest even

verzorgd worden. Scheidsrechter Antony Gauthier had ondertussen de wedstrijd

stilgelegd.

De stadionspeaker riep de supporters van de thuisploeg op tot kalmte. “Jullie weten dat onze club zware boetes riskeert door dit gedrag”, klonk het. Na enkele minuten verzorging kon Navas de wedstrijd uitspelen.

Het voorval met de waterfles was trouwens niet het enige incident, want na de wedstrijd kwam het in de catacomben nog tot een aanvaring tussen Neymar en Montpellier-spits Andy Delort. PSG blijft overigens comfortabel aan de leiding in Frankrijk. Montpellier kampeert in de subtop op een 8e stek.