Kim Meylemans opent WB-seizoen skeleton met 8e plaats in de VS

De Duitse Jacqueline Lölling ging met de zege aan de haal. Zij hield de Oostenrijkse Janine Flock en de Duitse Tina Hermann achter zich. Meylemans volgde als achtsteop meer dan een seconde van Lölling.

Onze landgenote eindigde in de eerste run als zesde na een quasi foutloze run, maar dat kon niet gezegd worden van haar tweede run. Daarin slopen wel enkele fouten en zo zakte Meylemans nog naar de achtste plaats in de eindstand. Volgende week staat ook de tweede wereldbekermanche op de kalender in Lake Placid.