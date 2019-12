Katie Taylor heeft het weer over rematch tegen Delfine Persoon

Een half jaar geleden won Katie Taylor van Delfine Persoon op punten (95-95, 96-94 en 96-94) in New York. Snel na de kamp ging het al over een revanchewedstrijd, maar concreet werden de plannen niet.

Nu wel? In de Britse talkshow Soccer AM liet Taylor vanochtend opnieuw een ballonetje op. Gevraagd of er nu wel een nieuwe kamp komt, antwoordde ze: "Ik hoop het. Er wordt alvast gepraat over een rematch in Madison Square Garden."

Als de kamp er komt, wordt het de allereerste vrouwenkamp die via "pay per view" wordt uitgezonden. Om te kijken zal je dus moeten betalen. Op die manier hopen de organisatoren een flinke smak geld op te halen.