Eerste trainersontslag in NBA is een feit: Fizdale verlaat NY Knicks

Na 22 wedstrijden is het eerste trainersontslag in de NBA een feit: David Fizdale werd op de keien gezet door de New York Knicks. De zware nederlaag (129-92) tegen de Denver Nuggets was de druppel die de emmer deed overlopen. Met amper 4 zeges zijn de Knicks bezig aan de slechtste reeks ooit in de Eastern Conference.

Fizdale kwam in mei 2018 aan het roer in New York, maar in 104 wedstrijden kon de 45-jarige Amerikaan amper 21 keer juichen. Assistent-coach Mike Miller neemt tijdelijk over tot er een nieuwe coach in New York belandt.