Bouchikhi voor EK veldlopen: "Zwaarste parcours dat ik ooit zag"

Loodzwaar heuvelparcours in Lissabon

"Geen meter loopt hier vlak. Ik denk dat veel atleten wel wat verrast zijn. Velen dachten dat Lissabon mooi weer en een snel, droog parcours zou leveren, maar het is het tegenovergestelde geworden. Voor mij is het parcours wel een voordeel. Ik ben een echte crosser dus ik ga er wel echt van genieten zondag.”

In Lissabon krijgen de atleten een erg zware omloop voorgeschoteld, dat stelde ook Bouchikhi vast bij zijn verkenning. "Het parcours is heel zwaar, misschien wel het zwaarste dat ik ooit heb gezien. Het doet me wat denken aan Edinburgh, maar dan nog zwaarder."

Soufiane Bouchikhi won in 2012 zilver op het EK bij de beloften. In 2017 liet hij met zijn 5e plaats in Slovakije zijn beste resultaat bij de profs optekenen. “Ik ben er helemaal klaar voor", klonk hij vandaag vol vertrouwen. "Ik kijk er naar uit en denk dat het een mooie wedstrijd zal worden.”

Bouchikhi: "Kimeli moet op podium mikken, ik op top 10"

Met welke ambities staat Bouchikhi morgen aan de start? "Ik weet dat ik redelijk goed in vorm ben. Maar Isaac Kimeli is onze kopman. Hij zit in een supervorm, misschien wel nog beter dan vorig jaar. Met isaac moeten we op het podium mikken, ik hoop op een top 10. Onze derde man zal goed moeten zijn, dan kunnen we in het landenklassement mooi vanvoor eindigen.”

Die derde man zou wel eens Soufianes broer Lahsene kunnen zijn. De jongste van de twee doet voor het eerst mee bij de grote jongens. Zorgt dat voor stress? “Hij is helemaal niet nerveus, want hij heeft al wat kampioenschappen meegedaan, al was dat wel steeds bij de jeugdcategorieën."

"Ik geef hem veel advies. Ik probeer hem zo best mogelijk te helpen om hier goed aan de

start te komen. Hij moet niets aan zijn voorebereiding veranderen en deze wedstrijd voorbereiden zoals hij bij alle andere wedstrijden doet.”

Wat wordt morgen de strategie van Bouchikhi? “Ik ga wel afwachtend lopen. Het parcours is heel zwaar, dus als je te hard van start gaat kan je wel een terugval kennen met deze heuvels. Het tempo zal hoog liggen. De échte crossers en vooral de slimme crossers gaan hier het beste voor de dag komen.”