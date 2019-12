Waar houdt WB straks halt? Paar zekerheden, weinig buitenlandse kandidaten

Golazo bracht vandaag al duidelijkheid over een heel aantal Belgische crossen. Zij doen met hun 17 veldritten zeker niet mee. Zo valt van de huidige kalender Namen dus af. Wie wel nog wil meedoen van de huidige Belgische organisatoren: Koksijde en naar alle waarschijnlijkheid ook Heusden-Zolder.

Van de andere crossen zouden ook die in Ruddervoorde, Overijse en Wachtebeke zeker kandidaat zijn. Ook Middelkerke is hoogstwaarschijnlijk kandidaat.

Maar wat met de buitenlandse crossen? Hoogerheide in Nederland doet zeker mee tot het WK dat ze organiseren in 2023. Voor die periode hangen ze nog vast aan een aantal sponsors en contracten. Ook vanuit de Verenigde Staten kwamen er al zeker twee kandidaturen binnen. Maar welke dat zijn, is niet duidelijk.

Tabor heeft zich ondertussen naar verluidt ook kandidaat gesteld, maar de situatie van Bern is nog onduidelijk.

Flanders Classics maakt zich sterk dat het tussen de 10 en 15 kandidaten uit eigen land zal binnenkrijgen. Maar minstens de helft van de manches, 7 of 8 veldritten dus, moeten in het buitenland georganiseerd worden. Zou daar straks het schoentje knellen?