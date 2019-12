Wat een carrièreswitch: ex-OHL-coach Pearson traint nu Premier League-club

Pearson werd in september 2017 aangesteld bij OHL, op voorspraak van voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha, die in oktober 2018 overleed na een helikopercrash. In Leuven bakte Pearson er niet veel van. In februari werd hij ontslagen.

Pearson was voordien aan de slag bij onder meer Southampton (2008), Leicester City (2008-2010 en 2011-2015) en Hull City (2010-2011). Met Leicester werd hij in 2014 kampioen in de Championship, alvorens het team in de Premier League voor degradatie te behoeden.

Pearson volgt bij Watford Quique Sanchez Flores op. De Spanjaard stond nog maar sinds begin september aan het hoofd van het team, als opvolger van Javi Gracia. Ook hij kreeg de motor niet aan de praat en moest enkele maanden later al vertrekken, na amper één gewonnen competitiematch.