Voormalig 's werelds nummer 1 Wozniacki bergt tennisracket op na Australian Open

Wozniacki, in 2009 en 2014 verliezend finaliste op de US Open, stond 71 weken bovenaan de WTA-ranking. In oktober 2010 werd ze voor het eerst nummer 1 van de wereld. Die positie had ze voor het laatst in februari 2018 in handen na het veroveren van haar enige grandslamtitel op de Australian Open. De Deense heeft 30 WTA-titels op haar palmares. In 2017 won ze de WTA Finals in Singapore.

"Ik speel al professioneel tennis sinds ik 15 jaar was. In die periode beleefde ik een eerste geweldig hoofdstuk in mijn leven. Met 30 WTA-titels in het enkelspel, 71 weken als nummer 1 van de wereld, een WTA-Finals-overwinning, 3 Olympische Spelen en het winnen van de Australian Open in 2018, bereikte ik alles waar ik ooit van kon dromen", laat de tennister weten op haar Instagrampagina.

"Ik heb altijd gezegd dat als er dingen zijn die ik liever zou doen dan tennis, dat ik ermee zou stoppen. De laatste maanden besefte ik dat er meer dingen zijn die ik wil verwezenlijken buiten het tennis", gaat Wozniacki voort.

"Dus daarom kondig ik mijn afscheid aan. Dit heeft niets te maken met mijn gezondheid en dit is geen vaarwel. Ik kijk ernaar uit om mijn geweldige reis te blijven delen met jullie", aldus Wozniacki.