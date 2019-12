Anderlecht haalt met eerste wintertransfer Murillo defensieve versterking

Murillo: "Dit is een club met een rijke geschiedenis"

De 36-voudige international is de eerste wintertransfer voor Anderlecht, dat op zoek moet naar versterking. Op het WK in Rusland speelde hij nog met Panama tegen de Rode Duivels en later in de groepsfase ook tegen Engeland. "Ik ben razend enthousiast over de kans die ik bij Anderlecht krijg", liet hij weten in een eerste reactie.

"Dit is een club met een rijke geschiedenis, die nu misschien wel even door een lastige periode gaat, maar ik ben naar hier gekomen om het team te helpen. Als international en in de MLS deed ik al flink wat ervaring op."

"Nu wil ik hier ontzettend hard werken om de volgende stappen in mijn carrière te kunnen zetten. Ik kijk er naar uit om na Nieuwjaar in dit stadion te spelen. RSCA heeft fantastische fans, hoorde ik van Sacha (Kljestan, red). Ik hoop hen blij te maken."