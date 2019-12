Bondscoach Roberto Martinez: "Hazard is de Michael Jordan van het voetbal"

Martinez: "Hazard is Michael Jordan van het voetbal, Courtois is beste doelman ter wereld"

"Ik zie Eden Hazard ooit nog de Gouden Bal winnen", vertelde Martinez in El Larguero. "Hij heeft alles in zich om te winnen. Zijn niveau in Frankrijk (bij Rijsel, red) was wat je van een Gouden Bal-kandidaat zou verwachten. Het zijn altijd spelers met zijn profiel die kansmaken op de prijs."

"Hazard is de speler waarnaar je de laatste pass probeert te versturen, een Michael Jordan. Eden is de Michael Jordan van het voetbal", is Martinez vol lof over de Rode Duivel.

Hazard liep tijdens het CL-duel tegen PSG een breukje op na contact met Rode Duivel Thomas Meunier. "Het is echt spijtig dat hij de Clasico zal missen", gaat Martinez voort. "Zijn blessure was ernstiger dan gedacht. Ik ben ervan overtuigd dat Meunier zich vreselijk voelde na de match."

Ook ploegmaat van Hazard bij Real Madrid en de Rode Duivels Thibaut Courtois krijgt complimentjes toegezwierd van de bondscoach: "Courtois is de beste doelman ter wereld. Er is niemand zoals hij. Hij heeft een geweldige coördinatie, een sterke persoonlijkheid, hij volgt de actie goed en is snel met counters op te zetten."