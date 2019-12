Patro Eisden bouwt nieuw jeugdcomplex, voorzitter Azimi geeft er zijn naam aan

Patro Eisden Maasmechelen is aan een steile opgang bezig in de lagere afdelingen van ons voetbal.

Dit seizoen speelt de club van de flamboyante voorzitter Salar Azimi in eerste amateur. Na 14 wedstrijden staat Patro op plaats 3.

Vandaag heeft diezelfde Azimi zijn visie over de jeugdwerking en de accomodatie die daarbij hoort uit de doeken gedaan.

Het complex telt 8 kleedkamers, een fitnessruimte, een medische zaal en "alle andere accomodaties om jeugdvoetballers optimaal op te leiden".

Daarnaast komt er een "soccer hall": een overdekt kunstgrasveld van 15 op 30 meter.

De "Azimi Football Academy" zal worden gebouwd op de terreinen van Patro. Rond het complex worden tribunes gebouwd, met zicht op twee velden. Bovenop komt een kantine die uitkijkt op de voetbalterreinen en de soccer hall aan de andere kant.

Patro hoopt in 2020 rond deze tijd het bouwproject klaar te hebben. "Dat is ambitieus, maar we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken. De komende dagen werken we het vergunningsdossier af. We hopen in april te kunnen starten met de werkzaamheden", aldus trainer en Technisch Directeur Stijn Stijnen, die het project voorstelde met voorzitter Azimi en burgemeester Raf Terwingen aan zijn zijde.

De gemeente Maasmechelen trok in de begroting een miljoen euro uit voor het complex, privépartners steken ook een handje toe. De club wil hiermee komaf maken aan de aftandse accomodatie waarin de jeugd nu speelt.

Stijnen: "Met deze infrastructuur zetten we opnieuw een stap richting het profvoetbal. Alles zal voorhanden zijn om sterke jeugd op te leiden."

Klik op deze link om de voorstelling van het complex te bekijken.