Moeder Jonathan David (AA Gent) overleden, speler mist Europa League-duel

"AA Gent wenst in naam van zijn medespelers, de staf, het bestuur en alle supporters zijn diepste medeleven uit te spreken met Jonathan David en zijn familie bij het veel te vroege overlijden van zijn moeder", zo melden de club op haar website

"Jonathan reisde dinsdag in allerijl af naar Canada toen hem het nieuws bereikte dat haar gezondheidstoestand snel verslechterde. Bij de tussenstop in Londen kreeg hij echter te horen dat zij tragisch genoeg reeds overleden was. Jonathan zal bij zijn vader en zus blijven tot de begrafenis op 14 december. De hele AA Gent-familie wenst Jonathan en zijn familie alle sterkte toe in deze moeilijke periode."

AA Gent zal het dus zeker in de competitiematch thuis tegen Zulte Waregem (zaterdag 7/12) en het Europa League-duel thuis tegen Oleksandria (donderdag 12/12) zonder David moeten stellen. Wellicht komt de competitiewedstrijd bij KV Oostende (zondag 15/12) ook nog te vroeg.