Operatie Play-off I: Anderlecht staat voor loodzwaar zesluik

Loodzwaar vijfluik in de JPL + klepper in de beker

De bekeroverwinning gisteren tegen Moeskroen was een opsteker voor Anderlecht, maar bij de loting nadien hadden ze het niet getroffen. Zo wacht er op 19/12 een confrontatie met Club Brugge in de kwartfinales van de beker. Het zware vijfluik in de competitie wordt dus nog wat aangedikt.

De situatie voor paars-wit oogt al niet rooskleurig, maar ook het programma voor de komende weken is niet bepaald hoopgevend voor de ploeg van Frank Vercauteren. RSCA staat voor een loodzwaar vijfluik in de competitie, te beginnen dit weekend thuis tegen Charleroi.

Na het verlies in Oostende afgelopen weekend is Play-off I alweer wat verder weg voor RSC Anderlecht. De recordkampioen staat zo na 17 speeldagen op een 11e plaats, op 7 punten van nummer 6 Zulte Waregem. Zo dreigt Anderlecht dit jaar voor het eerst Play-off I te gaan missen.

Michael Verschueren: "Wedstrijden tegen topploegen liggen ons beter"

Maandag was Anderlecht-manager Michael Verschueren te gast in Extra Time. Ook daar werd hij confronteerd met de loodzware kalender. "Het moet nu gaan gebeuren, dat weten we", reageerde hij.

"De kalender is moeilijk, maar als ik nu terugkijk denk ik dat we vooral tegen de op papier

kleinere ploegen moeilijke wedstrijden hebben gehad. Tegen de grotere ploegen was het spel wat meer open en dat ligt ons wel goed."

De manager klinkt alvast strijdvaardig. Al zal Anderlecht dit weekend meteen vol aan de bak moeten tegen Charleroi, wilt het zijn kansen op Play-off I nog gaaf houden.