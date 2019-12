Tielemans en Praet zien coach Rodgers bijtekenen tot 2025 bij Leicester

In februari 2019 ging de 46-jarige Noord-Ier aan de slag bij Leicester, in 2016 landskampioen. Sindsdien won Leicester 17 van zijn 26 Premier League-wedstrijden. Eerder coachte Rodgers onder meer Swansea City (2010-2012), Liverpool (2012-2015) en Celtic (2016-2019).

Het team van Rode Duivels Youri Tielemans en Dennis Praet staat na 15 speeldagen op een knappe tweede plaats in de Premier League, op 8 punten van koploper Liverpool. Leicester won zijn 7 voorbije Premier League-wedstrijden, een evenaring van een 56 jaar oud clubrecord. Zondag gaat Leicester op bezoek bij Aston Villa.

"Ik was vereerd te horen dat de club tevreden is met mijn werk sinds mijn komst", klinkt het bij Rodgers. "Ik heb een geweldig team hier in het stadion en op het trainingsveld."