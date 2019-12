Lamkel Zé haalt piepklein briefje uit zijn schoen na de 0-1: "LZ7"

Lamkel Zé scoorde na 20 minuten de 0-1 in Waasland-Beveren versus Antwerp.

Het rugnummer nummer 7 van Antwerp vierde zijn doelpunt door voor het vak met de Antwerp-fans een papiertje uit zijn kous te halen.

Het papiertje was amper een paar centimeter groot, waardoor het nauwelijks tot niet leesbaar was voor de mensen in het stadion.

De boodschap van Lamkel Zé: LZ7, ofwel Lamkel Zé 7. Schitterend gevonden, het hoeft niet altijd hogere wiskunde te zijn!