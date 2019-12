Mignolet keert terug naar STVV: "Ik verwacht een warm onthaal"

9,5 jaar is het geleden dat Simon Mignolet als speler voor het laatst op het veld van Stayen stond. In de zomer van 2010 begon een lang avontuur in Engeland. Zaterdag keert hij eindelijk terug. Als doelman van Club Brugge, de tegenstander.

"Natuurlijk is dat heel speciaal. Ik heb zoiets nog maar een keer eerder meegemaakt. Dat was toen ik met Liverpool op Sunderland moest spelen (ook twee ex-clubs van Mignolet). Het grote verschil is dat ik nu weet dat er veel mensen in de tribune zullen zitten die niet alleen STVV, maar ook mij een warm hart toedragen."

"Ik veronderstel dat ik een warm onthaal zal krijgen. Dan leef je toch net iets anders toe naar zo een match. Het is aan mij om daar professioneel mee om te springen, want we willen met Club drie punten. Daarna hoop ik dat STVV zoveel mogelijk punten pakt, want daarmee doet STVV voor Club ook een goede zaak."

Voor fans van STVV én Mignolet bestaat een ideale scenario. De doelman van Club speelt een wereldpartij én de match eindigt op 0-0. "Ik kan natuurlijk zelf de goals niet scoren, maar drie punten zijn wel belangrijk voor ons. Een makkelijke match wordt het niet. STVV heeft vertrouwen getankt tegen Genk en uit ervaring weet ik dat STVV thuis en tegen grote tegenstanders altijd iets meer kan."

Wat mogen de supporters in de spionkop verwachten van Mignolet? "Ik zie wel wat er op dat moment in me opkomt en wat er gebeurt. Ik ga proberen mijn match zo normaal mogelijk te spelen."