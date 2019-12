17 Golazo-veldritten, zoals Baal en Namen, geen kandidaat voor nieuwe Wereldbeker

Het veldritseizoen zal er volgend jaar helemaal anders uitzien door de hervorming van de Wereldbeker. In plaats van het huidige aantal van 9 wedstrijden zullen er nu 14 of 16 manches georganiseerd worden door Flanders Classics. Organisatoren van veldritten die geïnteresseerd waren om mee te stappen in dat verhaal, konden zich tot en met vandaag kandidaat stellen.

Wie dat dus zeker niet gedaan heeft is Golazo, de organisator van onder andere de DVV Trofee. "We dienen voorlopig geen kandidatuur in voor de Wereldbeker 2020-2021. In ons huidige aanbod van 17 crossen zitten geen WB-manches, op die in Namen na. Dat willen we volgend seizoen zo houden en er zelfs een nog sterkere serie van topveldritten in eigen land van maken", zegt Christophe Impens.

“We geloven niet dat er één klassement de rest zal versmachten. Er blijft ruimte voor een aantrekkelijke kalender met evenementen die een sterke traditie hebben of die vernieuwend zijn.”

“Het definitieve format van de Wereldbeker is ook nog niet duidelijk. Er zijn streefaantallen en -data bepaald, maar die zijn niet 100% zeker. Het is ook maar de vraag of de geplande crossen, op data van bestaande C1-wedstrijden, zomaar door een nieuwe organisatie kunnen ingevuld worden. Bovendien is wat er nu op tafel ligt voor een organisator financieel niet behapbaar. Maar we zouden snel duidelijkheid krijgen over een aantal van die punten en dan bekijken we het opnieuw.”

Golazo heeft voor de kalender 2020-2021 bij de UCI dan ook dezelfde crossen ingediend als dit seizoen, op hun huidige datum. Het gaat ervan uit dat het nieuwe format het voortbestaan van die crossen niet in de weg zal staan. Zodra de UCI meer duidelijkheid verschaft over de definitieve kalender, zal Golazo zijn aanpak voor het seizoen 2020-21 verduidelijken.