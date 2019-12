Meesseman wint haar eerste Vlaamse Reus, voor Derwael en Campenaerts

Nina Derwael mocht de trofee de voorbije twee jaar in ontvangst nemen maar moet nu Emma Meesseman voor zich dulden. Een echte verrassing is de naam van Meesseman niet. Ze schreef in oktober immers basketbalgeschiedenis door met de Washington Mystics de WNBA-titel te veroveren en na afloop van de finale tegen Connecticut tot MVP te worden uitgeroepen.

Met de Belgian Cats, waar ze al jaren sterkhouder is, bikkelt ze begin komend jaar in Oostende voor een plaats op de Olympische Spelen in Tokio.

De ouders van Emma Meesseman zullen de trofee, een uniek beeldhouwwerk van Willem Vermandere, vrijdagavond in ontvangst nemen in Zwijnaarde. De Belgian Cat zelf zit momenteel in Rusland bij haar club Jekaterinenburg.