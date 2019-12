Corriere dello Sport: "Lynchpartij zonder precedent"

Voor de match tussen Inter en Roma kopt de Corriere dello Sport gisteren: "Black Friday", zwarte vrijdag. Een ongepaste titel voor veel mensen, in het door racisme geteisterde Italië. Maar de krant is een dag later nog niet van gedachte veranderd.

"Black Friday was en is een ode aan verscheidenheid, voor zij die het willen en kunnen begrijpen. Als je het niet begrijpt, is dat omdat je dat niet kan. Black Friday was een een onschuldige titel van een krant die al bijna een eeuw de pure passie voor sport verdedigt. Er is gif van gemaakt."

"Het was de titel van een krant die de laatste weken antiracistische campagnes heeft gesteund. Maar nu volgt een ongeziene lynchpartij. (...) Ik geef toe dat ik glimlachte van ongeloof toen ik gisteren de eerste reacties las. Maar het is uitgemond in een verachtelijke zaak."

"Vertalingen, vermeden door degenen die bij de titel stopten, vertaalt en slecht door vereenvoudigingen, manipulaties, kopiëren en plakken."

Lees de volledige argumentatie van de Corrierro dello Sport in het Italiaans.