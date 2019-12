Waarom Evenepoel Kristallen Fiets verdiende: zijn knaljaar in beeld

Remco Evenepoel (19) heeft zijn debuut bij de profs niet gemist: een verbluffende solo in de Clasica San Sebastian, een Europese titel en vicewereldtitel in het tijdrijden... Bekijk nog eens waarom hij de verdiende laureaat op het gala van de Kristallen fiets is.

Eerste profzege in de Ronde van België

Na enkele verwoede pogingen eerder in het seizoen schoot Remco Evenepoel in de Baloise Belgium Tour een eerste keer raak bij de profs. Na een knappe solo in de Vlaamse Ardennen schreef hij de tweede etappe op zijn naam. Dat volstond uiteindelijk ook voor de eindzege in de Ronde van België.

Meteen brons op het BK tijdrijden

Remco Evenepoel zakte naar Middelkerke af voor het BK tijdrijden "om te leren", maar de eerstejaarsprof deed veel meer dan dat. Hij benaderde de tijd van winnaar Wout van Aert en eindigde met brons op het BK-podium.

WorldTour maakt kennis met Evenepoel in Clasica San Sebastian

Remco Evenepoel demonstreerde uit welk hout hij is gesneden met een geweldige nummertje in de Clasica San Sebastian. Hij loste nochtans op de Mendizorrotz, maar kwam weer aansluiten om dan uit te pakken met een weergaloze solo. Zijn eerste WorldTour-zege was om in te kaderen. "Remco Evenepoel is een zegen voor de koers", kon commentator Michel Wuyts enkel besluiten.

Met overschot Europees kampioen tijdrijden

Wat Evenepoel liet zien in zijn debuutjaar was al fenomenaal, maar op het EK in Alkmaar deed de neoprof er nog een schepje bovenop. Hij toonde zich heer en meester in het werk tegen de klok en liet zijn tranen achteraf de vrije loop. Met een gemiddelde van 60km/u in het eerste deel volgde hij Victor Campenaerts op als Europees kampioen tijdrijden.

WK-zilver als kers op de taart

Na zijn Europese titel veroverde Evenepoel ook WK-zilver in Yorkshire in het tijdrijden. Enkel titelverdediger Rohan Dennis was sneller dan het 19-jarige toptalent. Evenepoel was de jongste renner op een WK-podium bij de profs, een prachtige afsluiter van zijn debuutjaar. Wat brengt 2020?