Is Jürgen Klinsmann wake-upcall voor "slapende reus" Hertha Berlijn?

Bijna 75.000 toeschouwers zagen Hertha Berlijn in de eerste match onder Jurgen Klinsmann met 1-2 verliezen van Borussia Dortmund. Het potentieel in de Duitse hoofdstad is groot en sterke man Lars Windhorst pompte afgelopen zomer maar liefst 250 miljoen dollar in de club om 49,9% van de aandelen te hebben.

Onder meer 2 Belgen moesten Hertha naar een Europees ticket leiden: Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata kwamen in de zomer naar Berlijn. De verwachtingen van de fans waren groot, maar net als de voorbije jaren kwamen ze bedrogen uit.

"De hoop is groot in Berlijn", weet ook Klinsmann. "Als ik een praatje sla op straat, dan voel je dat. De Hertha-fans wachten op iets speciaals, er is zo veel potentieel. Hertha is een slapende reus, maar op een of andere manier lukt het niet."

Extra pijnlijk voor de supporters van Hertha Berlijn is het succes van stadsgenoot Union. De uitgesproken volksclub speelt dit seizoen voor het eerst in de Bundesliga en lijkt allesbehalve een vogel voor de kat. En tot overmaat van ramp won Union begin november in de stadsderby met 1-0. Hertha hoopt nu dat Klinsmann het tij kan keren.