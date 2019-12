Olympische droom weg, pistecarrière weg

Sasha Weemaes wou naar de Olympische Spelen voor de ploegenachtervolging, maar die droom wordt geen waarheid. De nationale selectie moet een kruis maken over deze discipline na teleurstellende uitslagen.

Weemaes maakte daarom het besluit het baanwielrennen vaarwel te zeggen en alle focus te richten op zijn wegcarrière. "Ik ga geen tijd en energie meer steken in het baanwielrennen, al koerste ik zeer graag op de piste", legt de 21-jarige renner van Sport Vlaanderen-Baloise uit.

"De bedoeling was om met de nationale ploeg naar de Olympische Spelen in Tokio af te zakken, maar aangezien we geen selectie meer kunnen afdwingen, leg ik de focus nu helemaal op de weg."

En die focus legt hij deze week nog. Weemaes: "Morgen vertrek ik op stage naar Spanje. Ik doe dat alleen en wil daar duurtrainingen inlassen. Zo kan ik beter beginnen omgaan met wedstrijden waarin het kilometersaantal iets groter is."

Op de weg won Weemaes dit jaar de kermiskoers in Ruddervoorde.