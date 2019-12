Lukaku en Smalling reageren: "Domste krantenkop ooit gezien"

Nu hebben ook de protagonisten waarop het Corriere dello Sport-artikel gebaseerd is - Romelu Lukaku en Chris Smalling - afwijzend gereageerd op de titel "Black Friday" over hun strijd in de strijd morgenavond in Inter-Roma. Lukaku zei "nooit eerder zo'n domme kop gezien te hebben". Smalling noemde de titel "verkeerd en bijzonder ongevoelig."

Corriere dello Sport maakte eigenlijk een positief, antiracistisch artikel over het duel van morgen tussen ex-United-ploegmaats Lukaku en Smalling. Lukaku is nu sterkhouder bij Inter, Smalling bij Roma. Maar de kop "Black Friday" werpt een grote schaduw. Van her en der kwam er ondertussen al kritiek. Fare, de Europese beweging die zich inzet om discriminatie in het voetbal te bestrijden, vindt dat de kop racisme voedt. Inter en Roma namen meteen afstand van de kop en keerden zich op social media tegen racisme. Corriere-journalist Ivan Zazzaroni vindt dat de kop tot gif gemaakt is door moralisten. "Het was bedoeld als lof voor verschil, de trots van het verschil en de geweldige rijkdom van het verschil. Maar zo zien Lukaku en Smalling het niet.

Lukaku: "Jullie blijven de negativiteit en het racisme voeden"

Toeval zal het wellicht niet geweest zijn, maar bijna gelijktijdig gooiden zowel Lukaku als Smalling een negatieve reactie op hun sociale media. "In plaats van te focussen op een strijd tussen twee teams... komt Corriere dello Sport met de domste kop die ik ooit heb gezien in mijn carrière", zette Lukaku op Twitter en Instagram. "Jullie blijven de negativiteit en het racismeonderwerp voeden. In plaats van te spreken over de mooie wedstrijd die in San Siro zal gespeeld worden tussen 2 geweldige clubs..." "Opvoeding is de sleutel. Jullie van Corriere dello Sport zouden op dat vlak beter moeten werken..." Waarna de aanvaller - die zich niet voor het eerst uitspreekt tegen racisme sinds hij in Italië is - alle fans en andere journalisten bedankt "voor de steun": "Laten we uitkijken naar de match van morgen. Forza Inter."

Smalling: "De titel was verkeerd en hoogst ongevoelig"

Smalling kwam met dezelfde boodschap: "Ik had me vandaag graag gefocust op de grote match van morgen, maar het is belangrijk dat ik bevestig dat wat vanochtend gebeurde verkeerd was en hoogst ongevoelig." "Ik hoop dat dat journalisten die voor deze kop kozen hun verantwoordelijkheid nemen en begrijpen over welke macht ze beschikken door hun woorden en ook begrijpen welke impact die woorden kunnen hebben." "Een grote shout-out naar AS Roma voor de steun! Laat de strijd nu maar beginnen, Rom, daje Roma."

